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Сегодня, в 17:27

Каминг-ин

Наблюдает Константин Баканов.

Фото: Ночные снайперы

Обряд обращения рок-группы «Ночные снайперы» в нужную веру состоялся на их концерте в Новосибирске. Он прошел при участии представительницы Комитета семей воинов Отечества, о чем Диана Арбенина рассказала в своих соцсетях. В отличие от Комитета солдатских матерей, этот появился по инициативе или с одобрения Пyтина меньше года назад. Диана – уже как минимум четвертый крупный артист, которого по многим признакам «дожали», заставив если не поддержать происходящее в России, то обозначить сопричастность. Как и в случае с Ромой Зверем, радости это не добавило ни одному, ни другому лагерю. Все понимают: неискренне.

Наверное, туры «Ночных снайперов» больше не будут ломать, потому что сломали артистку. То, что это случилось с ней, не так страшно. Страшно, что это случилось со страной.

Есть понятие «каминг-аут» – когда человек что-то долго держал в себе и потом, наплевав на общественное мнение, открылся миру таким, какой он есть на самом деле. А в нынешней России популярен каминг-аут наоборот. Каминг-ин. Ты всё меньше и меньше можешь быть самим собой и в итоге делаешь из себя того, кем должен казаться по мнению Вершителей.

То, что фарш невозможно провернуть назад, чувствуется и по валу публичных извинений на камеру: ритуал популярен в Белоруссии, Чeчне и Крыму. Двуличие стало публичным. Неискренность видят все, но именно к ней стремятся. Кажется, просто ради самого факта подавления и доминирования. Сублимация победы. Россияне должны быть едины. Сожми кулачок. Еще. Еще... Ладно, вот так ok, пой дальше.

У артистов еще есть право на выбор формы, в которой совершить свой каминг-ин. Возможность написать сценарий сценки продажи своего «я» – удовольствие сомнительное, но раз уж рейдерского захвата нутра не избежать, то... Но аполитичные поклонники довольны: от артистки отстали, теперь можно спокойно петь любимые песни. Например, такую:

Это просто рубеж,

Я к нему готов.

Я отрекаюсь от своих прошлых слов,

Я забываю обо всём,

Я гашу свет...

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