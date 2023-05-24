Борису Гребенщикову суд в Москве выписал штраф 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Прилетело БГ за интервью израильскому «9 каналу». Там он «допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ»: не ту сторону конфликта обвинил в фашизме.

Мыслепреступления музыкантов курируют разные ведомства, а активисты-стукачи пытаются им в этом помогать. Но в тюрьму пока никого из рокеров не сажают, ограничиваются мелкими пакостями: кому статус иноагента, кому штраф, кому просто отменяют концерты – принцип тех или иных «воспитательных мер» не совсем ясен. Кого из кумиров наказывать, решают малоизвестные люди в скучных кабинетах – то ли подбрасывая монеточку, то ли гадая на кофейной гуще. Мысль о том, что в истории это всё останется большим позорным пятном, в этих кабинетах тоже витает.

С началом лета музыкантам начали пакостить и за пределами России. Отмены концертов российских групп неожиданно распространились на Киргизию. В Бишкеке вслед за выступлением панк-группы «Порнофильмы» отменены «Би-2» и Моргенштерн*.

Имеет ли к этому отношение МИД России, часто возмущавшийся отменой русской культуры за рубежом, неизвестно, но это было бы вполне в духе нынешнего российского Зазеркалья. Не исключено, что миссия возложена на Минкульт: по слухам, официальные письма из России с чёрными списками видели в министерствах культуры стран СНГ. Где-то российских «воспитателей» не послушались, а вот в Бишкеке отказать родине Толстого и Достоевского не смогли.

Киргизия, конечно, не тянет на то, чтобы все ахнули: «Боже, какие у них длинные руки». Скорее возникает вопрос: «Вам совсем заняться нечем?» Группа «Би-2» так страшна для вас, что её и киргизам нельзя слушать? А ну как приедут на российские стройки гастарбайтеры и запоют про то, как полковнику никто не пишет. Так и до развала державы недалеко...

«Не бойся стука в окно, это ко мне. Это северный ветер, мы у него в ладонях», – пел БГ в «Аделаиде». Такое время... История учит тому, что она ничему не учит. О том, как российскую культуру топтали сапогами за гражданскую позицию в 2022-м и 2023-м, напишут сотни статей и книг. Постановка на счётчик одного из самых авторитетных рок-творцов и отмены концертов в Бишкеке добавят этим мемуарам колоритную изюминку.