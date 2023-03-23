Удмуртский иноагент Кортнев. «Несчастный случай» готовится к тайному концерту

Алексей Кортнев собирался выступить на проекте «Учучуду Music Weekend» 9 апреля в Доме-музее Петра Чайковского в Воткинске (Удмуртия). Однако выступление на этой площадке точно не состоится.

– Музей нас сам пригласил, и мы согласовали с ними кандидатуру Алексея, – рассказал организатор семинара «Учучуду» Александр Смакотин. – Но потом мне позвонила директор музея Татьяна Неганова и сказала, что в Министерстве культуры и «компетентных органах», как она выразилась, ей сообщили, что Кортнев – иноагент, и в приказном порядке запретили проводить мероприятие. При этом мы все знаем, что в реестре иноагентов его нет. Потом несколько раз ночью министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, с которым я лично не знаком, писал странные сообщения: «Пока у вас всё в порядке» и «Посмотрим, как будет дальше», а затем их удалял. Через третьих лиц я знаю, что глава республики Александр Бречалов в курсе ситуации, тоже недоволен, но ничего поделать не может. Указание было свыше, что этого человека [Кортнева] быть не должно.

Смакотин считает произошедшее «настоящей отменой русской культуры» и уверен, что больше всего от запрета пострадали Воткинск и его жители, потерявшие точку креативного развития.

К счастью, довольно быстро удалось найти новую площадку для выступления. Место держится в секрете, сообщают его только участникам проекта. Александр Смакотин рассказал, что мероприятие перенесено в Ижевск и пройдёт на одной из коммерческих площадок. Для подстраховки в месте проведения выступления будут дежурить юристы и общественники. Прежде музыкант уже сталкивался со срывом концертов в Новосибирске.

Продюсерско-музыкальный проект «Учучуду» существует с 2016 года. Его участников учат писать и продвигать свои собственные песни. Приглашёнными звёздами мероприятия были Светлана Сурганова, Василий Васин («Кирпичи»), Владимир Ткаченко («Ундервуд») и Диляра Вагапова («Мураками»).