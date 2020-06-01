ТОП-13 самых страшных фильмов для просмотра в Хэллоуин от кинокритика Антона Долина

Российский кинокритик Антон Долин составил ТОП-13 самых страшных фильмов в истории кино в честь празднования Дня всех святых 31 октября. Видео опубликовано на Youtube-канале Радио Долин.

Как рассказал кинокритик, праздник Хэллоуин – это замечательный праздник и праздник кино, потому что люди за пределами США, которые не ходят по домам и не просят конфеты, отмечают этот праздник дома, за просмотром кино. Несмотря на то, что многие считают фильмы ужасов вторичным жанром, хорроры – это то, с чего кино начиналось.

Свой список критик начинает с немецкой киноленты 1920 года «Кабинет доктора Калигари» режиссера Роберта Вине.

В сюжете картины, которая была немой и существует с несколькими разными саундтреками, молодой человек по имени Фрэнсис рассказывает ужасную историю в которой его друг, он сам и их любимая девушка стали жертвами чудовищного эксперимента, задуманного и осуществленного неким доктором Калигари.

Как отмечается, это первый в истории кинофильм, передающий на экране изменённые состояния человеческого сознания. Он пользовался большим успехом во всём мире, оказал существенное влияние на дальнейшее развитие мирового киноискусства и пугает до сих пор.

На второе место Долин поставил уже фильм второй половины 20 века «Психо», который был снят Альфредом Хичкоком в 1960 году.

Завязка фильма выглядит так, главная героиня недовольная своим романом с разведенным мужчиной, который уделяет ей внимание только наездами. Поэтому девушка крадет на работе крупную сумму и в спешке бежит из города. Мэрион останавливается на ночь в мотеле, которым управляет Норман Бейтс – юноша, страдающий от гнёта своей горячо любимой, но деспотичной матери. Дальше уже начинается самое интересное и если вы считаете себя любителем кинематографа или ужастиков, вы должны увидеть эту картину.

На третьем месте оказался фильм 1968 года режиссера Романа Полански «Ребенок Розмари». Как отмечает критик, этот фильм породил целую волну мистических хорроров, но стал первым самым известных из них.

В нем молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в нью-йоркский Бремфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий продолжается и девушка начинает считать, что настоящий отец ее ребенка – сатана.

Далее список выглядит так: «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, 1973 год.

«А теперь не смотри» Николаса Роуга, 1973 год.

«Голова-ластик» Дэвида Линча, 1977 год.

«Выводок» Дэвида Кроненберга, 1979 год.

«Сияние» Стэнли Кубрика, 1980 год.

«Нечто» Джон Карпентера, 1982 год.

В ТОП попали также фильмы 21 столетия:

«Хребет дьявола» Гильермо дель Торо, 2001 год.

«Темные воды» Хидэо Наката, 2001 год.

«Ведьма» Роберто Эггерса, 2015 год.

«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, 2018 год.