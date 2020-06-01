Не стало Александра Рогожкина

Он снял «Особенности национальной охоты» и «…рыбалки», став знаковым, «народным» режиссёром 90-х. Параллельно работал над сериалом «Улицы разбитых фонарей» - тоже своего рода символом десятилетия.

Меньше Александра Рогожкина знают как режиссёра действительно сильного и значимого для кинематографа. Уж точно не меньшего внимания, чем «Улицы…» и «Особенности…» заслуживают его фильмы «Караул» и «Блокпост». Некоторые критики до сих пор не могут смириться с тем, что «Кукушка» Рогожкина не была отправлена от России на «Оскар», говорят, что имела все шансы взять для России ещё одну премию Американской киноакадемии.

Мода на противоречивость недалёких и кривоватых 90-х быстро прошла, и Александр Рогожкин так и не стал фигурой культовой, хотя, пожалуй, заслуживал этого больше иных коллег, и множество кинопризов, которые он получал в пору своего расцвета, тому подтверждение. Почему же почти у всех в киноиндустрии в эти дни чувство его фатальной недооценённости? Маститые люди задают друг другу этого вопрос и ответа не находят.

Но любому режиссёру точно есть что оставить после себя – его фильмы. Некоторые сегодня как раз очень полезно пересмотреть. В конце концов, режиссёр жив, пока смотрят его картины…