Дмитрий Певцов признался, что погорячился

Напомним, что еще недавно Дмитрий призвал сажать в тюрьму рэперов за то , что они со сцены призывают к сатанизму.

- Конечно, как обычно, вырвано из контекста, да и я погорячился, - поделился с «Собеседником» Певцов. - С этими молодыми, жадными до денег и славы, часто не понимающими, что несут со сцены, с людьми надо просто работать. Объяснять, вразумлять, пытаться наставлять их на путь истинный. Почему? Потому что все это — бомба замедленного действия, которая уже начала срабатывать. Керчь, Пермь, Казань — расстрелы своих сверстников и педагогов — это не несчастные случайности. Надо бы кардинально повысить зарплату школьным учителям — тем, кто находится «на передовой» воспитания и образования наших детей. И избавить их от ненужной отчетной писанины, отнимающей силы и время, которое нужно тратить на детей..