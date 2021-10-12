Владимир Познер готовится к творческим вечерам

Творческие вечера 87-летнего мэтра российской тележурналистики под названием «О настоящем и будущем» пройдут в Москве и Петербурге, чуть позже в Нижнем Новгороде. Встречи разбиты на две части. Сначала легендарный журналист пообщается со зрителями в форме монолога, а потом ответит на вопросы. Он готов озвучить своё мнение по всем общественно актуальным вопросам, и, конечно, беседы будут носить политический характер. Запретных тем, как обещают организаторы, для Познера нет. Ответы анонсированы как «приправленные тонким юмором». Ну а в подчёркнутой интеллигентности и взвешенности Владимира Владимировича никто и не сомневается.

22 октября. Москва, Дом музыки (ММДМ)

26 октября. Петербург, Филармония имени Шостаковича

23 ноября. Нижний Новгород, КЗ «Юпитер»