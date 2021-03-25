Сколько на самом деле стоит победа Пересильд над Томом Крузом

17 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко вместе с командиром корабля «Союз МС-18» Олегом Новицким должны приземлиться в степях Казахстана. И какими бы ни были их успехи по части съёмок в космосе, фильм «Вызов» будет наверняка самым дорогим фильмом в мире и уж тем более самым дорогим из картин о космосе.

При этом никто до сих пор не знает, сколько он будет стоить родному бюджету. И никогда не узнает. Разберём хотя бы то немногое, что известно. Из «Главкосмоса» взяли порядка 450 млн рублей. У Фонда кино ещё попросили 400 млн. Итого – 850 млн. Ракета и проживание на МКС, сами понимаете, для Пересильд и Шипенко бесплатные. Хотя стоимость коммерческого запуска ракеты «Союз» — это $35 млн, да сама ракета минимум 1,3 млрд рублей, да плюс одно только место в пилотируемом корабле обходится в среднем в $55 млн.

Таким образом, требуемые «Вызову» полчаса киносъёмки на орбите (только они! без оплаты труда актёров и группы, без постпродакшена, костюмов и т. д.), стоили бы буржуйскому заказчику больше $100 млн (7,2 млрд рублей). Ну а у нас космос — скрепа и дело чести, а значит, денег никто и считать не будет. Дадут без разговоров сколько надо. Никто не будет сожалеть об огромных суммах, зря потраченных на подготовку космонавтов, места которых в плановом полёте заменили киношники. Но и это ещё далеко не все.

Расходы на полёт киноэкипажа — в принципе бездонны. Лимита нет. Потому что, как сказал NEWS.ru Александр Сокуров, расходование средств на съёмки может вестись с банковского счёта, на котором лежит «неограниченная сумма денег», и «никто не знает, что нужно будет ещё снимать, когда Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на Землю... Мне кажется, после их возвращения начнётся огромная работа по компьютерной графике и внедрению снятых в космосе сцен. Это потребует огромных денег», — считает режиссёр.

— Технически на станции, на МКС снимать крайне неудобно. Гораздо хуже, чем в малогабаритной квартире, где все сидят друг у друга на голове что-то вечно падает, нечем дышать и свет поставить негде. Я много раз снимался в таких условиях, — пояснил нам Алексей Кортнев, — и знаю, что это не идёт ни в какое сравнение с нормальным павильоном, где наверняка потом придётся переснимать всё, что снято на МКС.