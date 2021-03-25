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Сколько на самом деле стоит победа Пересильд над Томом Крузом

А также бедный-бедный Тарковский, и Сколько стоили самые знаменитые современные фильмы о космосе в сравнении с «Вызовом»

Фото: стоп-кадр фильма «Интерстеллар»

История «Вызова» началась в прошлом году, сразу после объявления о том, что Том Круз под патронажем NASA будет снимать фильм на МКС (сентябрь 2020-го). Поэтому рабочее название фильма, по сюжету которого кардиолог (Юлия Пересильд) летит на орбиту спасать космонавта от инфаркта, можно интерпретировать по-разному.

«Вызов» стал вызовом лично Тому Крузу и всей их американской НАСА. Художественно-космическую гонку одобрил лично Владимир Путин. Потом стало известно, что у Том Круз уже никуда не летит — ну а мы уже выкатили боевые пушки, в смысле за продюсирование «Вызова» взялся сам Рогозин заодно с Эрнстом, и вообще, наш конь назад не ходит. 

17 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко вместе с командиром корабля «Союз МС-18» Олегом Новицким должны приземлиться в степях Казахстана. И какими бы ни были их успехи по части съёмок в космосе, фильм «Вызов» будет наверняка самым дорогим фильмом в мире и уж тем более самым дорогим из картин о космосе.

При этом никто до сих пор не знает, сколько он будет стоить родному бюджету. И никогда не узнает. Разберём хотя бы то немногое, что известно. Из «Главкосмоса» взяли порядка 450 млн рублей. У Фонда кино ещё попросили 400 млн. Итого – 850 млн. Ракета и проживание на МКС, сами понимаете, для Пересильд и Шипенко бесплатные. Хотя стоимость коммерческого запуска ракеты «Союз» — это $35 млн, да сама ракета минимум 1,3 млрд рублей, да плюс одно только место в пилотируемом корабле обходится в среднем в $55 млн.

Таким образом, требуемые «Вызову» полчаса киносъёмки на орбите (только они! без оплаты труда актёров и группы, без постпродакшена, костюмов и т. д.), стоили бы буржуйскому заказчику больше $100 млн (7,2 млрд рублей). Ну а у нас космос — скрепа и дело чести, а значит, денег никто и считать не будет. Дадут без разговоров сколько надо. Никто не будет сожалеть об огромных суммах, зря потраченных на подготовку космонавтов, места которых в плановом полёте заменили киношники. Но и это ещё далеко не все. 

Расходы на полёт киноэкипажа — в принципе бездонны. Лимита нет. Потому что, как сказал NEWS.ru Александр Сокуров, расходование средств на съёмки может вестись с банковского счёта, на котором лежит «неограниченная сумма денег», и «никто не знает, что нужно будет ещё снимать, когда Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на Землю... Мне кажется, после их возвращения начнётся огромная работа по компьютерной графике и внедрению снятых в космосе сцен. Это потребует огромных денег», — считает режиссёр. 

— Технически на станции, на МКС снимать крайне неудобно. Гораздо хуже, чем в малогабаритной квартире, где все сидят друг у друга на голове что-то вечно падает, нечем дышать и свет поставить негде. Я много раз снимался в таких условиях, — пояснил нам Алексей Кортнев, — и знаю, что это не идёт ни в какое сравнение с нормальным павильоном, где наверняка потом придётся переснимать всё, что снято на МКС. 

Сколько стоили самые крутые и современные фильмы о космосе

«Салют 7»

2017 год. Бюджет $5,5 млн (400 млн руб.). Режиссёр — тоже Клим Шипенко.

История о том, как спасали потерявшую управление космическую станцию и её экипаж. Клим Шипенко снял убедительную невесомость без всякого полёта на МКС. Он использовал тот же приём, что и создатели фильма «Аполлон-13» с Томом Хэнксом 1995 года ($52 млн.), — там невесомость создавали при полёте на самолёте-лаборатории по особой параболической траектории с пикированием. В «Салют 7» за невесомость «отвечал» самолёт Ил-76, которой десять раз поднимался на высоту несколько тысяч метров и резко шёл вниз по параболе, при этом почти на полминуты (26 секунд) появлялась невесомость.

Все остальное снимали в специальном павильоне под Питером. «Роскосмос» предоставил для съёмок оборудование, ранее побывавшее в космосе. 

«Интерстеллар»

2014 год. Бюджет $165 млн. Режиссёр — Кристофер Нолан.

История об исследователях, обнаруживших пространственно-временной тоннель, позволяющий покорить огромные пространства. Главные роли — Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй. Съёмки проходили в Канаде, Исландии и Лос-Анджелесе. Над спецэффектами работал специальный научный консультант.

«Марсианин»

2015 год. Бюджет $108 млн. Режиссёр — Ридли Скотт, в главной роли Мэтт Деймон.

История об астронавте, попавшем в одиночестве на Марс и вынужденном устроить там свою жизнь, подобно Робинзону Крузо. Съемки проводились в Будапеште, в знаменитом футуристическом ТЦ «Кит», а также в Иордании (пейзажи Марса) с помощью самого крутого цифрового оборудования.

«Гравитация»

2013 год. Бюджет $100 млн. Режиссёр — Альфонсо Куарон, в ролях Сандра Буллок и Джордж Клуни.

История исследовательницы, оказавшейся единственной выжившей после того, как вся команда космического челнока погибла в катастрофе. Связи с Землёй нет, надежды на возвращение нет, остаётся только умирать. Съёмки проходили в Англии, в Аризоне (США). Больше половины событий создавалось с помощью компьютерной графики, затем в «обстановку» были интегрированы лица актёров, снятых в специальном кубе размером 6×6×6 метров со светодиодными стенами, на которые транслировалось изображение космоса.

Для контраста

Но истинный шедевр можно снять и за очень скромные деньги — был бы талант. 

«Солярис»

1972 год. Бюджет 1 млн рублей. Режиссёр — Андрей Тарковский, в главных ролях Донатас Банионис и Наталья Бондарчук.

Фильм Андрея Тарковского был снят в его за миллион рублей. Было это, правда, в 1972 году, когда для нашего кинематографа миллион был огромными деньгами. Фильм снимался в Японии, где уже тогда имелись многоуровневые автострады, казавшиеся советским людям фантастикой. Сцены дома у реки снимались в Звенигороде. Невесомость создавалась посредством двух операторских кранов, на одном из которых была закреплена кинокамера, а на другом — актёры. мыслящий океан — это просто комбинированные съёмки в основе которых химические процессы. 

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