"Ложь за ложь": дутые проблемы хоккейного миллионера

Елена (или, если точнее, Хелена) Хантинг написала очень странный роман «Ложь за ложь», заявленный чуть ли не как драма с «БОЛЬШИМИ проблемами» у каждого из главных героев, а на деле наделенный полностью плоским сюжетом.

Хоккейная суперзвезда, капитан клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Рук Боумен настолько идеален в плане ухаживаний и заботы о своей случайной возлюбленной Лейни, что автор словно бы сама побоялась оббить этот образ о реальную жизнь. Ни проблем в сезоне из-за несчастной любви, ни ощипывания $11,5-миллионного годового контракта (если что, в реальном мире Овечкин-то получает 10, Панарин — 14, а самый-самый дорогой, Джон Таварес — 16), ни травм из-за сопутствующей деконцентрации, ни жесткой конкуренции за пассию, ни должной ненависти ее семьи, ни предательств, ни новых интрижек со старыми любовницами…

В итоге по прочтении 200 страниц, когда кажется, что все основное уже произошло, ты листаешь оставшиеся 150 и убеждаешься, что там и вправду не ждет ничего кардинально нового и судьбоносного.

И все же одна реальная причина взять роман в руки есть. В первой части книги совершенно потрясающе описан отдых героев на Аляске. Настолько, что читатель сам вместе с ними погружается в атмосферу такого необходимого любому современному человеку цифрового детокса и единения с природой; когда кажется, что до возвращения на работу минимум месяца три, в паре сот метров от тебя бушует океан, и торопиться решительно некуда. Идеально к вашему утреннему кофе в загородном доме на грядущие майские праздники.