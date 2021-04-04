Думали, что можно. Пару, разрисовавшую картину за $500 тысяч, отпустили без обвинений

В одном из торговых центров Сеула (Южная Корея) в рамках выставки, посвященной уличному искусству, установили экспозицию с длинным изображением в абстрактном стиле. Рядом поставили краски и кисточки, чтобы показать творческий путь автора, однако проходившая мимо пара задумку поняла неправильно и начала рисовать на полотне, стоимость которого оценивают в $500 тысяч.

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Посетители подумали, что кисти и краски нужны для вовлечения зрителя, это удалось выяснить, найдя их, благодаря камерам наблюдения. Нанесенный вред оказался не слишком велик: в центре полотна появились новые мазки темно-зеленой краски и автору предстоит решить, нужно ли реставрировать его. Однако главные выводы уже сделаны: около картины появилось ограждение и табличка «Не трогать», пишет Reuters.

«Они подумали, что им можно рисовать на полотне в рамках коллективного искусства, и сделали ошибку», — пояснил агентству глава выставки Кан Ук. Пару в итоге отпустили, никаких обвинений им выдвигать не стали.