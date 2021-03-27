Кинотеатры жалуются на снижение выручки из-за антиковидных ограничений

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин пожаловался, что на пиковых вечерних сеансах владельцы кинозалов теряют доход из-за установленного лимита на 50% заполняемости зала. Об этом пишет «Секрет фирмы» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Только утренние визиты позволяют заполнять зал без потери клиентов. Письмо с просьбой об упразднении требований было направлено к мэру Москвы Сергею собянину еще 5 марта.

Директор одной из объединенных киносетей Сергей Кузнецов отметил, что доходы кинотеатров за первый квартал 2021 года сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев сомневается, что дело в ограничениях. Он уверен, что от лимита в 50% заполняемости зала страдают только блокбастеры в первые выходные после премьеры, что решается продлением прокатного периода.

Снижение сборов же, по мнению Нечаева, связано с отсутствием интересных фильмов.