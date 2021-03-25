Вышел трейлер нового сериала о людях с суперспособностями в викторианском Лондоне

Студия HBO выпустила трейлер нового фантастического сериала «Невероятные» («The Nevers»), который расскажет о супергероях в не совсем привычном для них Лондоне викторианской эпохи.

Идет ли речь о магии или сверхспособностях, пока неясно, но героини вполне уверенно метают во врагов огненные шары и демонстрируют своим соперникам мужского пола приемы рукопашного боя. При этом окружающие относятся к «одаренным» настороженно, не понимая природу их способностей.

Шоураннером проекта был Джосс Уидон, работавший в том числе над линейкой «Мстителей», однако он покинул сериал после написания сценария из-за усталости. Вместо него студия договорилась с британской сценаристкой Филиппой Гослетт. Главные роли исполнят Лора Доннелли («Мерлин») и Энн Скелли («Поцелуи Кэндис», «Маленькие женщины»).

Премьера сериала назначена на 11 апреля 2021 года.