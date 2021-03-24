В Москве пройдет фотовыставка о сказочных персонажах с инвалидностью

Проект «20 минут тишины» и благотворительный фонд «Радость мира» 30 марта откроют в Москве фотовыставку, моделями в которой стали люди с инвалидностью.

Выставка пройдет на пространстве «Смоленского пассажа». Кроме фотовернисажа запланировано дефиле дизайнера Игоря Чапурина.

«В фотопроекте приняли участие молодые люди из Москвы, Екатеринбурга и Уфы. Профессиональная команда фотографов, визажистов и костюмеров перевоплотила их в сказочных героев. Вместе с профессиональными моделями 30 марта они выйдут на подиум, чтобы доказать, что физические особенности - не преграда, чтобы жить полноценной жизнью», — говорится в описании проекта.

Среди приглашенных звезд вечера Оксана Федорова, Юля Савичева, Нюша, Юлианна Караулова и другие.