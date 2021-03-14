Новый "Бэтмен" с Робертом Паттисоном в главной роли закончил съемки

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз официально сообщил об окончании съемок, передает The Hollywood Reporter.

Дату его выхода пришлось переносить дважды из-за коронавируса. Изначально фильм должен был выйти в июне 2021 года, однако теперь премьера запланирована на март 2022 года.

Главную роль, то есть самого Бэтмена (Брюса Вейна) в одноименном фильме, исполнит голливудский актер Роберт Паттисон, получивший широкую популярность после саги «Сумерки». Комиссара Джеймса Гордона в «Бэтмене» сыграет Джеффри Райт, а Альфреда Энди Серкис.

Новую экранизацию комикса о Темном рыцаре также украсит звездный состав злодеев: роль Пингвина исполнить Колин Фаррелл, криминального авторитета Кармин Фальконе сыграет Джон Туртурро, а Риддлера — Пол Дано. Селину Кайл или Женщину-кошку играет Зои Кравиц.