"Ни один актер в роли сексистской свиньи не пострадал": Pussy Riot выпустили клип к 8 марта

На YouTube-канале панк-группы Pussy Riot вышел клип в коллаборации с рэпершей Hofmannita. Видео под названием «Сексист» приурочено к празднику 8 Марта.

В сюжете клипа Надежда Толоконникова и Hofmannita расправляются над «группой сексистских свиней», используя их как бытовые предметы.

«Это феминистский оммаж (подражание, — прим. Sobesednik.ru) на тысячелетнюю историю патриархального общества, где, напротив, женщины и квир-люди – объективированы и служат предметами мебели», — говорится в описании к видео. Подобный прием ранее неоднократно использовали художники-сексисты и рекламные креаторы в отношении женщин.

«Я убила психопата, на моем хвосте патруль. Да, я правда виновата, ты прости меня, мамуль», — поет лирическая героиня произведения.

Также поясняется, что клип не призывает унижать кого-либо по признаку гендерной принадлежности, а является лишь сатирическим комментарием на систему гендерно обусловленного подавления.

«Во время съемок ни один актер, играющий роль сексисткой свиньи, не пострадал, все действия были совершены по взаимному согласию», — заключает творческая команда и поздравляет всех с Днем гендерного равенства.

Мы не можем приаттачить к новостной заметке само видео из-за его экстравагантного характера и мата в тексте, но в YouTube он прошел цензуру.