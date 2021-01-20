"Риф" Алексея Поляринова: секта имени наших родителей

Заход про секту, который вынесен на обложку и формально является лейтмотивом всего романа, конечно, же имеет двойное дно. Да и как по-другому, когда все сюжетные линии главных героев связаны с их родителями, а (спойлер!) кое у кого даже оказываются переплетены между собой.

Однако дело выходит даже глубже стандартного «все мы родом из детства»: по Поляринову каждый родитель по сути неволит нас в собственную секту; и как и положено секте, если ты в нее вступил, то вырваться из нее уже почти невозможно. А дальше, будучи уже сломленными и перепаханными «семейным сектантством», мы проецируем его на все остальные жизненные сферы. Вот поэтому-то непроработанная психологическая травма грозит вылиться в какой-либо фетиш, а чувство вины — стать самым простым и действенным инструментом манипуляции над нами. Потому-то даже сам духовный лидер, если верить автору, вряд ли превратился бы в того, кем стал, если бы не поведение отца.

И хотя Алексей Поляринов, комментируя процесс озвучивания собственной книги (да-да, «Риф» теперь можно послушать в прочтении самого автора), поскромничал — дескать, когда пытаешься перед микрофоном сыграть своих героев, то сразу видишь «все недостатки, все провалы», словно бы таковых много — по сюжетной линии мы точно воздадим ему без критики: закручено мощно.