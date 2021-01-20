Приквел к "Чарли и шоколадная фабрика" расскажет о молодости Вилли Вонки

Компания Warner Bros. планирует снять фильм о молодости кондитера Вилли Вонки. История развернется до сюжета книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом пишет журнал Deadline.com.

Выпустить приквел студия намерена к 17 марта 2023 года, однако пока съемки ещё не начались: старт намечен на сентябрь — к тому времени Великобритания может снять карантинные меры, что является обязательным условием. Подбор актеров пока не начался.

Фильм разрабатывался четыре года, работу над ним ведет продюсер Дэвид Хейман, который ранее работал над всеми частями «Гарри Поттера». В роли режиссера выступит Пол Кинг, который снимал две части истории о медвежонке «Паддингтоне».

Ранее над историей по сюжету романа работали Мел Стюарт в 1971 году и Тим Бертон в 2005 году. В первый раз кондитерского магната Вилли Вонку сыграл Джин Уайлдер, а во второй — Джонни Депп.