К ввозу в Украину запретили еще шесть детских книг российских издательств

В Украине госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания пополнил список российских книг, запрещенных к ввозу в страну, пишет «Интерфакс-Украина».

В 2020 году в него вошло шесть детских изданий. Всего в списке теперь 274 наименования. В качестве причины для наложения запрета указывают «пропаганду государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима».

Что именно не устроило в книгах экспертов ведомства, не уточняется. Среди названий на вид абсолютно аполитичные книги о транспорте, грамоте и другая развивающая литература для дошкольников и учеников младших классов. Совокупный тираж изданий — 45 тысяч экземпляров.