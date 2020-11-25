Футболки, часы, копилки: Владимир Соловьев собрался выпускать сувениры

Этой осенью Владимир Соловьев зарегистрировал товарный знак под названием «Кулак справедливости». Так же называется его шоу на Ютубе, где он показывает приемы из боевых искусств, однако новый мерч к видеоконтенту отношения не имеет.

На логотипе нарисован сжатый кулак. Этот жест Соловьева превратился в мем, когда он угрожал «привести в другое положение» голову комментатора Василия Уткина после их ссоры в интернете. Под названием «Кулак справедливости», ведущий планирует выпускать авторучки, блокноты, брелки, копилки, часы и прочую сувенирку.

В качестве адреса Соловьев указал 160-метровую квартиру на Долгоруковской улице, которую он оформил на себя в период мэрства Юрия Лужкова. Только по кадастровой стоимости она оценивается в 64,5 миллиона рублей.

Кроме того, ведущий в этом году зарегистрировал бренд «Соловьев Live», под которым выпускается одноименное шоу на Ютубе.