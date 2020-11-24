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Сериал "Грозный" убивает своего зрителя: Леонид Млечин – о своевременности нового шоу

Культура и ТВ
04:02, 24 ноября 2020
«Собеседник» №45-2020

Сериал "Грозный" убивает своего зрителя: Леонид Млечин – о своевременности нового шоу
Фото в статье: телеканал «Россия 1»
Фото в статье: телеканал «Россия 1»

23 ноября на «России 1» вышел исторический сериал «Грозный», снятый дорого-богато и явно не просто так.

Актуальным его делает не то простое совпадение, что премьера сериала, в котором Грозный объявляет карантин на Руси из-за чумы, состоялась в разгар пандемии и всяческих ограничений в связи с коронавирусом. Его злободневность куда глубже и, может, страшнее.

Кто есть кто

  • Иван Грозный – Александр Яценко, Сергей Маковецкий
  • Малюта Скуратов – Виктор Сухоруков
  • Афанасий Вяземский – Игорь Миркурбанов
  • Алексей Басманов – Виталий Хаев
  • Андрей Курбский – Константин Крюков
  • Андрей Щелкалов – Владимир Стеклов
  • Владимир Cтарицкий – Артем Ткаченко
  • Князь Иван III – Евгений Цыганов
  • Иван Челяднин – Никита Панфилов

Актерам симпатичен Иван IV

Молодого Ивана Васильевича играет Александр Яценко, в старшем возрасте роль царя исполняет Сергей Маковецкий. Личность Ивана IV – сложная, противоречивая. О ней нет единого мнения даже у историков. Но если послушать, что говорят о Грозном сыгравшие его артисты, становится понятно, какое отношение к царю они хотят вызвать у зрителя своей работой.

«Это у меня уже второй царь, я ведь уже играл Петра III в «Екатерине», – напоминает Яценко. – Только тот был веселый, а этот грустный и грозный... Мне не страшен Иван IV, он мне симпатичен. Мне кажется, вообще нелегко обладать какой-то властью. Я, может быть, хотел бы сняться в фильме и сыграть абсолютно счастливого монарха, который был бы при власти, и народ был бы довольным, и он сам жил бы в любви и счастье. Но такое невозможно. Поэтому у нас всё по-настоящему: власть – тяжелая ноша».

Сергей Маковецкий тоже симпатизирует своему герою и даже оправдывает его: «Мы старались показать человека, которого раздирают две абсолютные противоположности – грех страшный и страх Божий – все это вместе у него соединялось. И я его за то люблю, что в нем очень много человеческого... Ну кто из нас, обывателей, не скажет себе самому: «Зверь лютый во мне сидит, да одолеть не могу»? Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как извиниться. Другой вопрос, что он не может в себе это преодолеть. Знаете, когда человек теряет любимого первенца, а потом любимую жену, которую отравили, и ему кажется, что вокруг заговоры, измена... А у него на плечах держава. И осознание этой миссии самодержца было во главе его существования».

Сергей Маковецкий в роли Ивана Грозного

«Он разрушил Россию»

Стоит ли сочувствовать Ивану IV и как события тех времен коррелируются с жизнью современной России, «Собеседник» спросил телеведущего, исследователя политических биографий Леонида Млечина.

Насколько актуальна сегодня древняя фигура Грозного?

– Более актуальной даже представить не могу. На самом деле личность Ивана Васильевича – вопрос о том, как модернизировать страну. Разве он не звучит сегодня?

Его теперь обозначают словом «оптимизация».

– Это метод. Спор всегда идет о методах. А задача одна – как сделать так, чтобы Россия двигалась вперед, чтобы она была счастливым, великим и процветающим государством. Кто лучше справится с нашей огромной страной – твердый, жесткий и, может быть, даже жестокий правитель или человек, идущий по пути медленных реформ?

Это вопрос и о жертвах, которые тогда возникают – жертв может быть очень много. Кто-то скажет: «Ну, что делать? Лес рубят – щепки летят! А что, разве можно без этого обойтись?»

И можно?

– История показывает, что можно. Было и по-другому. Но главный вопрос вот в чем: а результат-то для страны какой? Иван Грозный оставил после себя бедствующую страну. Все то, что было достигнуто в первые годы (фантастические реформы, когда были созданы органы местного самоуправления и органы сословно-представительной монархии) и не по его воле (Иван IV стал царем, не достигнув 17 лет), было утеряно. Итог его правления – разрушение России, бедствие для страны. Вот это и есть ответ на вопрос о методах. Ивану Грозному, может быть, было все равно, что останется после него. А нам нет.

Почему Сталин оправдывал царя?

Иван IV вошел в историю как человек, создавший опричнину...

– Вот что такое опричнина? Это создание собственной армии, такой собственной гвардии, которой говорится: «Вы – мои люди, вся остальная страна в вашем распоряжении. Делайте с ними что хотите». И они и грабили, и убивали...

Ряд историков называют Грозного «Сталиным, проигравшим войну» (Ливонскую войну. – Ред.). И характерно, что именно Сталин оправдывал Грозного, хвалил за то, что тот не пускал в страну иностранцев, ограждал ее от их влияния.

– Мало того, нынешнее отношение к царю Ивану все еще определяется этими сталинскими мифами о мудрости и величии Грозного.

Для чего его оправдывают, если не по незнанию?

– Во-первых, чтобы объяснить: ничего, что пьют кровь из народа. Ничего, что царь ведет войну с собственным народом. Это нужно.

А второе – создание представления о том, что вся наша жизнь зависит только от него одного! А от нас не зависит ничего. Вот это и хотел Иван Грозный внедрить в сознание людей! В какой-то степени ему это удалось.

Но его собственное царствование опровергает всё, что было сказано. И результаты его царствования, повторюсь, печальны и ужасны для России. Это разрушение экономики, обезлюдевшие деревни. Это война, которая не привела ни к какому результату.

Мне кажется, судьба Ивана Грозного должна быть поучением нам.

«Иван Грозный, я бы сказал, самый популярный русский властитель. Пожалуй, популярнее Петра I. Титул «Грозный» этому способствует в первую очередь. В России, где на огромной территории бюрократия сильна, а население бесправно и беззащитно, образ грозного первого лица в государстве – единственная и последняя надежда на справедливость».

Николай Сванидзе, историк

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2020 под заголовком «Сериал "Грозный" убивает своего зрителя».

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: телеканал «Россия 1»

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