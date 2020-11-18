Бузова и Боброва проболтались, кто вылетит из "Ледникового периода" в новом выпуске

Создатели телешоу стараются сохранить интригу, но участницы проекта взяли и выдали тайну того, что случится в эфире 21 ноября.

Кто победит – Бузова и Соловьев или Боброва и Соколовский?

Ни для кого не секрет, что эфиры одной из самых популярных программ «Первого канала» записываются заранее. На съемки пускают как массовку, так и журналистов, но и те, и другие ни разу не раскрывали главную интригу шоу – кто же из пар, номинированных на вылет, покинет проект на этот раз.

Сохранилась загадка и на пятом этапе, когда вылетели Надежда Михалкова – Максим Маринин (а остались Екатерина Боброва – Влад Соколовский), и на шестом, когда вылетели Маргарита Дробязко – Владимир Маркони (а остались Мария Петрова – Дмитрий Сычев), и на седьмом, когда вылетели Ольга Паутова – Максим Шабалин (а остались Мария Луговая – Повилас Ванагас). Но вот на восьмом этапе номинировали пары Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва – Влад Соколовский. И тут секрету пришел конец.

Боброва и Соколовский восхищают поклонников "Ледникового периода" // фото: скриншот "Первого канала"

Ольга Бузова, недавно получившая два сертификата от Книги рекордов России за самое большое количество подписчиков в Instagram в России и СНГ (сегодня их 22 миллиона 300 тысяч человек), как самая влиятельная россиянка в этой соцсети не смогла удержаться от того, чтобы не запостить в сторис побольше контента с рейтингового проекта. Ольга выкладывала одну свою тренировку за другой, приговаривая, как старается для любимого зрителя.

Опубликовала она видео и на днях, чем заронила подозрения: если уже вылетела – зачем тогда еще тренируется? Не из любви же к фигурному катанию – на это у одной из самых востребованных российских звезд просто нет времени.

Как снимают «Ледниковый период»

Раз Бузова до сих пор тренируется, то она скорее всего не покинула проект, ведь восьмой выпуск с ее номинацией, который покажут в субботу, 21 ноября, записали несколько недель назад! И вот это совсем не тайна: «Ледниковый период» в лице членов жюри регулярно делится фото со съемок, где судьи демонстрируют поклонникам, в каких нарядах снимались, так что отследить по ним дату записи конкретного этапа не составляет труда.

Бузова и Соловьев во время выступления // фото: скриншот "Первого канала"

Но допустим, певица и телеведущая не так проста и намеренно вводит в заблуждение зрителей, публикуя ролики со старых занятий. Но нет, и тут Бузова выдала себя: на одном из роликов отчетливо было слышно, как за прокат ее похвалил продюсер шоу Илья Авербух, бросив на прощанье, что сейчас он уходит смотреть матч Россия – Турция. А он прошел 15 ноября…

Правило Ягудина: победившие справа, проигравшие слева

Боброва, которая во время первой номинации лишних публикаций себе не позволяла, тоже выдала на днях: запостила в Instagram снимок, на котором обе номинированные пары стоят рядом с ведущими Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.

Боброва не оставила тайны, опубликовав этот снимок // фото: Instagram

На фото пара Бузова – Соловьев стоят от них справа (если смотреть прямо на ведущих, как и смотрят все телезрители), а пара Боброва – Соколовский слева. Постоянные зрители «Ледникового периода» знают: в этом сезоне вылетевшая пара всегда стоит слева от ведущих, оставшаяся – справа.

Оставшаяся, «правая» пара после поздравления ведущих всегда проезжает мимо ведущих налево, обнимаясь с вылетевшими «левыми», и уходит из кадра. По крайней мере, так было все семь выпусков. Так что и по этому посту уже можно понять, кто выиграл, а кто проиграл. Но, видимо, и этого оказалось мало.

Бузова несколько часов назад решила совсем раскрыть интригу, опубликовав фото, на котором она в новом костюме – с рожками на голове. Ее образ напоминает Малифисенту. Рядом с фото Ольга сделала совсем незатейливую подпись, выдав с потрохами весь телепроект: «Вот и закончились съемки 10-й программы @ice_1tv. Как вы думаете, мои хорошие, что у меня за образ? Узнаете через три недели».

Этим постом Бузова раскрыла главную интригу восьмого выпуска "Ледникового периода" // фото: Instagram

А мы ведь только ждем восьмую программу и гадаем, останется ли она в шоу. Зрителям «Ледникового периода» так хочется, чтобы загадка сохранялась вплоть до эфира...

Елена Крылова.