Лукьяненко раскритиковал Минкульт за переделывание мультфильмов

Писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что предпочитает заниматься написанием книг, чем работать с мультипликацией в России.

В интервью NEWS.ru он отметил, что стоящий проект возможно снять только на государственные деньги, но вместе с этим приходится сталкиваться с наставлениями Министерства культуры.

«Я варился в этом лет десять и понял, что писать книги намного приятнее. Здесь никто на тебя не давит, не говорит: "Всё хорошо, но переделайте всё заново". В мультипликации это происходит сплошь и рядом», — объясняет Лукьяненко.

При этом писатель отмечает, что в российской мультипликации все-таки есть достойные проекты. В пример он приводит сериалы «Смешарики», «Маша и медведь», «Фиксики». Некоторые из них получили признание и за пределами России.