Казахстан вскипел по поводу нового фильма о Борате Сагдиеве. А зря

Комедия «Борат 2» с Сашей Бароном Коэном вызвала бурную реакцию МИД Казахстана. Ранее подобные комплексы демонстрировали чиновники Таджикистана и Питера.

Доколе, говорят в казахстанском МИДе, Голливуд будет портить имидж этой светлой и непорочной страны? И ноту-то, мол, некому выставлять: американское государство к производству данной картины отношения не имеет. Поэтому дипломаты лишь констатировали, что фильм ксенофобский и расистский (о как!), и обратили внимание на «массовые возмущения» граждан страны. В общем, показали средний палец.

Между тем, возмущения, как выяснилось, не такие уж и массовые: буквально на следующий день вслед за МИДом выступил офис по туризму Казахстана, который решил использовать крылатую фразу Бората «very nice» для продвижения страны на международном тур.рынке. Этот подход, в отличие от МИДовского, куда более здравый и куда меньше отдаёт национальными комплексами. Ведь, право слово, комедия становится ещё смешнее, когда власть со своим каменным лицом продолжает её сценарий.

Правда, у казахстанских чиновников от туризма могут возникнуть проблемы. Во всяком случае они возникли у их коллег в Питере, когда они решили использовать песню Шнурова «В Питере пить», ранее раскритикованную городскими политиками, для турпродвижения северной столицы. Человек, озвучивший такую идею, был уволен. В Казахстане ситуация с зашоренностью и ханжеством вряд ли лучше, чем в России, поэтому за судьбу главы турофиса немного боязно.

С нравственными страданиями, причинёнными зарубежными комиками, помнится, столкнулись и дипломаты Таджикистана. Стрелы их возмущения и негодования были направлены в адрес российского проекта «Наша Russia». Их задели ставшие легендарными образы Равшана и Джамшута в исполнении Михаила Галустяна и Валерия Магдьяша. Дипломаты истово требовали прекратить издеваться над таджикскими гастарбайтерами, представшими недалёкими, едва умеющими изъясняться по-русски неумехами. Между тем, эти образы были довольно точными, как и всё остальное, что было сделано в рамках «Нашей Раши», которая, заметим, в основном пародировала россиян. Тогда у руководства канала ТНТ хватило мудрости и чувства юмора, чтобы выпустить проект, в котором мы могли искренне посмеяться прежде всего над собой.

Что касается Саши Барона Коэна, то он счёл нужным объясниться и даже отпустить комплименты в адрес Казахстана: что страна современная, люди гордые, совсем не такие, как нелепый Борат, а противоположные. А Казахстан, по его словам, был выбран совершенно случайно, потому что «про это место почти никто не знал в США». Последний нюанс, конечно, вряд ли порадует оскорблённый МИД, но в целом, кажется, инцидент можно считать исчерпанным. Между тем, в казахстанский прокат «Борат 2», как в своё время и «Борат», так и не вышел, но жители страны могут ознакомиться с фильмом по платной подписке на стриминговом сервисе.

Высоким дипломатическим персонам, особенно на постсоветском пространстве, пора бы понять, что подобные реакции на работу киноиндустрии и шоу-бизнеса выглядят нелепо. Самый мудрый поступок в этой ситуации – не заметить. Ещё мудрее – тонко продемонстрировать своё чувство юмора, как-нибудь иронично подколоть-прокомментировать при случае. И уж точно не бросаться словами про ксенофобию и расизм. Весь этот «праведный» гнев – лишь дополнительный софит, в свете которого будет ярче смотреться герой, над которым на планете смеются миллионы. Но миллионы посмеиваться будут уже не только над вымышленным героем, но и над реальными чиновниками из какой-нибудь нелепой малоизвестной страны.