Новый фильм "Кольская сверхглубокая": ужасы на стройке коммунизма

В российском мистическом триллере показаны фантазии о реальном секретном советском объекте и слухи вокруг происходившего на нём.

В отечественном кино продолжается тренд на воспоминания о великих свершениях советских времён. Даже в жанре мистики и хоррора, как бы смешно и парадоксально это ни звучало. Создатели картины «Кольская сверхглубокая» зацепились за историю о том, что из самой глубокой в мире скважины (которую, разумеется, вырыли в Советском Союзе) якобы доносились голоса, человеческие крики. В 1990-е страшилку раскрутили: писали, что строители коммунизма пробурили дорогу в ад. А теперь сняли фильм.

Картина довольно высокобюджетная: актёры рассказывают про сложный пластический грим, который им делали по пять часов, без компьютерной графики тоже не обошлось. В главной роли эпидемиолога снялась сербская актриса Милена Радулович. В фильме множество гэбистов и почему-то десантников, которые пытаются разобраться с неизведанным с оружием в руках.

Мистика так или иначе связана с эпидемиологией и малоизученными формами жизни. Приятно, что в фильме есть небольшой научный уклон, поэтому он будет интересен более возрастной и интеллектуально немного подкованной аудитории. С одной стороны, на фоне коронавируса это всё стало более актуальным. С другой, возможно, зрителям как раз захочется отвлечься от подобных тем. В конце концов про вирусы и последствия эпидемий мы ежедневно узнаём из новостей.

Но, разумеется, как и в любом триллере, в «Кольской сверхглубокой» в центре сюжета прямое противостояние с неизведанным, куда более драматичным, чем последствия поедания китайцами летучих мышей.

Есть здесь и коварные предатели, и циничные боевые полковники, для которых жизнь своя и окружающих – вовсе не главное. К услугам страдающих клаустофобией на экране сразу два лифта: один ведёт на глубину 6 км, другой – с 6 до 12 км.

В целом в этом жанре сложно чем-то удивить, он делается по давно известным лекалам. Остаётся оценить только спецэффекты и драматургию, которые на вполне нормальном для современного кино уровне.