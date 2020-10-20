"Воры вынесли бриллианты": Скобцева перед смертью получила страшный удар

Родные легендарной Ирины Скобцевой занимаются организацией похорон. Мать Федора Бондарчука ушла из жизни на 94-м году жизни. Для многих кончина народной артистки стала настоящим потрясением.

В последние годы Ирина Константиновна жила в роскошном частном доме в одном из элитных подмосковных поселков. Мало кто знает, что несколько лет назад она пережила страшную трагедию. Когда Скобцева отправилась в Москву по делам, к ней в дом проник вор. Грабителя не остановил даже тот факт, что особняк актрисы буквально напичкан камерами видеонаблюдения. Каким-то образом он смог вынести почти все украшения актрисы.

Больше всего Ирина Константиновна переживала из-за цепочки с образом Божьей Матери, усыпанной бриллиантами. Это украшение она считала своим талисманом. Его она не снимала на протяжении пятидесяти лет. Надевала его даже на съемки.

– С ним я защищена. Это – ангел-хранитель, который меня оберегал, – признавалась Ирина Константиновна. – Когда Божья Матерь на мне, я точно знаю, что все будет в порядке.

Лишившись дорого украшения, Скобцева впала в депрессию. Друзья вспоминают: легендарная актриса восприняла это как нехороший знак.

– Она даже как-то в сердцах сказала: «Видимо, мне сверху дали понять: мои дни на этом свете сочтены!» – рассказала нам знакомая актрисы.

Напомним, Ирина Скобцева сыграла более чем в сотне фильмах, в частности, в кинолентах «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов».