Сериал "Декстер" продлили спустя 8 лет. Работу возглавит автор первых сезонов

В Showtime приняли решение продлить «Декстера» — один из их самых успешных сериалов. Он был завершен после восьми сезонов, причем с момента выхода в свет последней серии прошло уже восемь лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на президента Showtime Entertainment Гэри Левина.

В новом сезоне будет 10 серий, Декстера Моргана в нем всё также будет играть звезда сериала Майкл С. Холл, а его шоуранером выступит Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами шоу. Съемки начнутся в начале 2021 года, а в эфир сериал выйдет уже следующей осенью.

«”Декстер” — особенный сериал как для миллионов поклонников, так и для Showtime, поскольку это революционное шоу помогло нам вывести нашу сеть на новый уровень много лет назад, — объясняет Левин. — Мы бы вернулись к этому уникальному персонажу, только если бы смогли найти творческий подход, действительно достойный блестящего оригинального сериала. Что ж, я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл С. Холл нашли его, и мы не можем дождаться того момента, когда снимем и представим его миру».

Сериал был закончен в 2013 году, однако его финал допускал возможность продления: после гибели своей сестры Декстер инициировал собственное самоубийство во время шторма на море, но на последних кадрах публике продемонстрировали, что он жив и ушел в добровольное изгнание, начав работать лесорубом. После этого слухи о возможном возрождении шоу появлялись часто, но официальных подтверждений этому не было.

Сериал рассказывает о социопате Декстере Моргане, который работает экспертом по брызгам крови, а в свободное от этого время убивает преступников. Шоу основано на серии романов Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера».