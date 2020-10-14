У "Союзмультфильма" может появиться разговорное шоу на YouTube

Киностудия «Союзмультфильм» сообщила, что планирует развивать площадку на YouTube. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, помимо премьер новых продуктов студии на видеосервисе могут появляться авторские короткометражные фильмы, музыкальные и разговорные шоу с героями мультфильмов.

Предполагается, что для отдельных продуктов будут созданы индивидуальные каналы. В компании отмечают, что именно у YouTube имеется самый большой потенциал для привлечения аудитории и расширенный функционал по защите авторских прав.

На странице «Союзмультфильма» также планируют выпускать новые серии «Простоквашино», «Оранжевой коровы» и «Зебры в клеточку».