В России снят фильм, где слепоглухота представлена как сверхспособность

В октябре в России пройдут сетевая и телевизионная премьеры фильма «СГ: Слепоглухой/Супергерой», где главных героем стал человек с нарушением зрения и слуха. Речь идет о творческой коллаборации фонда «Со-единение» и студии Lateral Summer, пишут «Такие дела».

«Мы познакомились с фондом “Со-единение” и сразу поняли, что хотим одного и того же — рассказать зрителям о мире слепоглухих не из точки безысходности и страдания. Попробуйте вообразить мир, в котором слепоглухота — не физический недостаток, а суперсила, спасающая людей», — рассказывает продюсер картины Аля Береславцева.

По сюжету главный герой фильма, слепоглухой парень Лука, будет противостоять технозомби, которые пытаются поработить мир с помощью аудиовизуальных сообщений.

Фильм представят в двух версиях. Интерактивная версия даст зрителю возможность выбирать действия для героя. Неинтерактивная предназначена для телевизионной трансляции.