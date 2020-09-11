Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) – фестиваль с многолетней историей, охватывающий несколько российских городов. Ежегодный московский N.I.C.E. пройдет с 24 по 30 сентября в кинотеатре «Октябрь» и в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. В программе – 9 современных итальянских фильмов, а также встречи с актёрами и режиссёрами.

Главную перспективу фестиваля – акцент на дебютах и независимом кино – задаст фильм открытия «Дорога с Адель». Это первая полнометражная картина Алессандро Капитани, получившего в 2016 году национальную кинопремию Италии за лучший короткий метр. «Дорога с Адель» – комедия о девушке с синдромом Аспергера, которая никогда не снимает розовый комбинезон с заячьими ушами. После внезапной смерти матери в жизни Адель впервые появляется отец. Вместе они поедут к бабушке по материнской линии, пытаясь наладить контакт друг с другом и собирая все кочки апулийских дорог. Специальным гостем открытия фестиваля станет со-сценарист фильма и исполнитель главной роли Алессандро Абер – ветеран итальянского кино, снимавшийся у Бертолуччи, Лиццани и Альдо Ладо.

Ещё одна дебютная картина программы – музыкальная драмеди «Мы будем юными и прекрасными» от Летиции Ламартире, молодой постановщицы с консерваторским образованием. Также N.I.C.E покажет фильмы тех режиссёров, которые ярко дебютировали в последние годы. Это хулиганская комедия «Хорошие девчонки» о четвёрке грабительниц банка, социально-мистическая драма «Лукания» от Джиджи Роккати, документалиста и основателя студии молодого кино «Ардита филм», а также биографический докуфикшн «Бабочка» — история Ирмы Тесты, первой итальянской женщины-боксера, допущенной к участию в Олимпийских играх. На контрасте с подчеркнуто феминистскими фильмами на фестивале можно будет увидеть криминальную историю «Золотые мужчины», которая до смешного перекликается с российской повесткой: водитель инкассаторской машины решает выкрасть перевозимые деньги, как только мечты о заслуженном отдыхе рушит пенсионная реформа.

Три самых ярких звезды фестиваля – межкультурная драма «Вегетарианец» о дояре по имени Кришна, трогательное семейное кино «Пшеничное море» с Орнеллой Мути, а также документальный проект «Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие». Этот фильм-мемуар объединяет воспоминания киноведа-режиссёра Марио Сести с неизвестной ранее видеозаписью его разговора с Бертолуччи.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Италии в Москве.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.