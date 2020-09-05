"Жюри – тухляк, от Лещенко тошнит": отзывы зрителей о новом сезоне "Голос 60+"

Зрители раскритиковали Сукачева, Гвердцители и Ваенгу. Наставники музыкального шоу показались им сонными и ленивыми.

На «Первом канале» начался третий сезон шоу «Голос 60+». В первом выпуске прошли «слепые прослушивания», которые зрители яростно раскритиковали из-за работы жюри.

В «Голосе 60+» принимают участие пожилые исполнители, что накладывает отпечаток на шоу. Общаться с возрастными конкурсантами жестко, как с молодёжью, у членов жюри не получится априори.

Возможно, именно это важное обстоятельство и определило неудачный старт третьего «Голоса 60+».

Члены жюри — Гарик Сукачев, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, и сами в общем-то далеко не юные артисты. Исключение, пожалуй, составляет лишь Елена Ваенга (ей всего 43 года). Ее старшие коллеги, вероятно, боялись обидеть возрастных участников, поэтому не критиковали их, а просто молчали, когда были не в восторге. В итоге молчать пришлось много. Очень много.

«Лучше Градского уже не будет. "Голос" смотрела частично из-за него. Профессиональные, умные наставники — это половина успеха "Голоса". Люди, умело и интересно аргументирующие свой выбор или не выбор, — вот чего я хочу и чего мне не хватает», — пишет на странице шоу в соцсети зрительница Алиса Ким.

«Согласна, мало комментариев, — солидарна с ней зрительница Надежда Савельева. — Размышляю: или сказать не могут ничего вразумительного, или время лимитировано. Один Лещенко отдувается в основном. Тоже любила слушать внятное, аргументированное мнение жюри... Скучаю по их высказываниям».

«Жюри какое-то сонное. Один Лещенко молодец, была бы его воля — он бы всех взял. Гарик тоже молодец, он хоть шутит, а Тамара с Еленой... такое ощущение, что они не туда попали», — пишет другой заскучавший зритель.

Лещенко действительно был самым активным, инициативным, хвалил... если не исполнителя, то хотя бы саму песню. В результате Льва Валерьяновича за его же собственную чуткость и доброту некоторые зрители называют в комментариях «слащевеньким до тошноты». А вот выражение лица Гвердцители было странным: передавало то ли недовольство, то ли недоумение...

Никаких скандалов, интриг, перепалок, критики. Новый «Голос 60+» шел на удивление вяло. Пока шоу о пенсионерах получается уж очень пенсионерским.

«Хочется побольше легкости и юмора жюри», — пишет Светлана Коростелева. Мы пожелаем судьям того же.