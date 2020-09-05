"Локдаун" – разгадка эпидемии коронавируса от писателя-провидца?

Писателей, случается, называют провидцами – однако часто это провидение, когда все же исполняется, сильно запаздывает. Должны пройти десятки, если не сотни лет, пока все описанное в какой-то степени сбудется. Но это не случай Питера Мэя. Свой «Локдаун» о пандемии смертоносного вируса он написал еще в 2005 году. Но необычный детектив не встретил ни одного заинтересованного издателя. А теперь, когда в итоге книга вышла, ужас берет от того, насколько Мэй был прав, но главное – точен в своей правоте...

Точен в том, как быстро зараза охватила весь мир. В том, что она передается по воздуху и через прикосновения – и что все вынуждены носить маски и перчатки. Что магазины, торговые центры и парки закрывают, транспорт бездействует, бизнесы рушатся. Что на мало-мальски свободных территориях в рекордные сроки начинают расти быстровозводимые стационары. Что жителей запирают по домам и разрешают передвигаться только по специальным пропускам; что вводят комендантский час...

И один только бог знает, насколько точен Мэй был в том, как истинные цифры жертв отличаются от тех, что транслируют официальные лица; но главное – в том, откуда на самом деле взялась эта зараза... Бог, Мэй и главный герой «Локдауна» детектив Джек Макнил, который начинает с поиска того, кто подбросил скелет под фундамент очередного экспресс-госпиталя для больных, а в итоге отыскивает разгадку всей эпидемии.