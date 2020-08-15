Эльман Пашаев не подтвердил подлинность протокола с признанием вины Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал телеканалу «360» фото протокола допроса, в котором его подзащитный признает свою вину. Ранее скан документа был опубликован изданием Life.

«Человек в больнице находится, как он может признать свою вину?» — заявил Пашаев. При этом на снимке протокола датой проведения допроса указано 17 июня.

Кроме того, 5 августа Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит момента аварии.

Процесс по делу смертельного ДТП с учатием Ефремова начался в августе. Во вторник, 11 августа, самочувствие актера ухудшилось по дороге в суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь, которая доставила Ефремова в Боткинскую больницу. Актеру диагностировали инсульт.