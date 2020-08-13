Теща актера Антона Макарского оказалась в эпицентре взрывов в Минске

Родившаяся в Белоруссии Виктория Макарская рассказала, как ее семья переживает беспорядки после переизбрания Лукашенко.

Певица и актриса Виктория Макарская, жена актера Антона Макарского, сейчас молится за свой народ и сожалеет, что не успела вовремя вывезти из Белоруссии маму и сестру.

– Моя мама, которой 67 лет, живет в центре Минска, во дворе Академии наук, – поделилась с Sobesednik.ru тревогой за родных Виктория Макарская. – Интернета там нет несколько дней, но моя сестра Моника нашла возможность настроить интернет при помощи хакеров.

На улице стоит страшный шум, их двор достаточно тихий, но даже я слышала крики, стрельбу, взрывы! – говорит певица. – Мои не выходят из дома, я им запретила. Не успела их забрать, хотела поехать на машине, но на границе всех разворачивают, только дипломаты могут пересечь границу или те, у кого есть справка о смерти близкого.

Более того, мой племянник, которому 18 лет, должен был вылететь еще в понедельник отмечать день рождения с друзьями, но рейс отменили. Мама обычно живет с нами, но она не может долго без своего дома. Она патриот. Я очень переживаю, что не смогла забрать своих.

Я люблю свой народ, могу только молиться за них, чтобы мы не повторили судьбу Майдана, – рассуждает Макарская. – Вряд ли, думаю, будет такой сценарий. Наш народ другой, более терпеливый, спокойный, белорусы очень добрые.

Не будут у них подниматься руки друг на друга! Оценку политическим действиям дать не могу, молюсь только, чтобы братья и сестры не убивали друг друга. Политика лукава, обсуждать лукавство не хочу. Я когда пела песню «Молитва» (она о войне), никогда не думала, что мне придется ее кому-то посвящать, что она станет актуальной...