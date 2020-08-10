Триллер эскапад разума и души

Известный в Азербайджане сценарист и режиссер Ильгар Сафат приходит в Россию с... книгой. «Моя необработанная форма» — это многогранная история, в которой сводятся воедино непобедимый чемпион мира по боксу, мстящий за свое тяжелое детство; обожаемый писатель, у которого с каждым бестселлером углубляется помутнение рассудка и который попал под влияние психиатра, ставящего на нем эксперименты; серийный убийца, крошащий налево и направо проституток и умудряющийся избегать наказания; «слетевший с катушек» представитель офисного планктона, расстрелявший весь свой офис…

Тот из читателей, кто пробьется сквозь запутанное и, возможно, не совсем понятное начало, и кого не смутит лихо скачущая от главы к главе стилистика, тот разберет, какие причудливые эскапады способен выдавать разум и как может воспринимать происходящее в нашей повседневной жизни отлетевшая от тела человеческая душа — очевидно, это и есть те самые, «необработанные формы»…