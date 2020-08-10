Триллер эскапад разума и души

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Новости дня

10 августа, понедельник

[11:14]Белорусский правозащитный центр сообщил о погибшем во время протестов в Минске
[10:53]Московские ветклиники запустили акцию по вызову специалиста на дом за 800 рублей
[10:35]В башкирском Куштау сотня неизвестных провоцировала экоактивистов на конфликт
[10:16]В Белоруссии сообщили об отмене международных и внутренних рейсов поездов
[09:39]Более ста следователей занялись возбуждением дел после митингов в Минске
[09:05]Еще три турецких курорта стали открытыми для россиян
[08:05]Новости Беларуси к утру 10 августа 

09 августа, воскресенье

[23:27]Автозак протаранил толпу протестующих в Минске
[22:11]В Минске прогремел взрыв
[21:57]В Минске протестующие перекрыли проспект Независимости
[19:58]Сторонникам Тихановской на выборах в Беларуси выдают испорченные бюллетени
[18:56]Минск может остаться без мобильной связи и в понедельник
[17:50]МИД РФ: журналистов "Дождя" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации
[17:06]Во Владимире силовики сорвали очередную лекцию "Трансперенси Интернешнл"
[16:18]"Пугать санкциями не надо": Лукашенко призвал протестовать лишь по разрешению
[15:21]Московских полицейских подозревают в подбрасывании наркотиков и вымогательстве
[14:31]В Минске грубо задержали трех журналистов "Дождя", освещавших выборы
[14:09]Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования
[13:34]Только в ЦВО военные откроют ещё 10 парков "Патриот"
[13:10]Лукашенко рассказал о письме Путина и выставил журналистам ультиматум
[12:16]Афганистан ради перемирия выпустит 400 боевиков "Талибана"
[11:41]"Вербуют своих адептов": Глава ЦИК Беларуси обругала оппозицию в день голосования
[11:10]В Индийский океан вытекло порядка тысячи тонн нефтепродуктов
[10:27]Глава Минпросвещения заявил о создании единого "суперсервиса" для всех школ
[10:03]Выборы в Беларуси: военные и пропускной режим. Главное к началу дня голосования

08 августа, суббота

[21:53]На центральных улицах Минска начали задерживать гуляющих (видео)
[18:13]В российских городах задерживают участников акций в поддержку хабаровчан
[17:43]Захарова назвала задержание 33 россиян в Беларуси провокацией третьей стороны
[17:07]За время пандемии принудительно было госпитализировано более 500 россиян
[16:52]Родители детей с дислексией  и СДВГ смогут получить бесплатные консультации
[15:42]Смерть девочки в Среднеуральском монастыре была связана с болезнью
[14:41]В Бейруте пройдет акция протеста в связи со взрывом в порту
[13:43]В Улан-Удэ на 20 тысяч оштрафовали депутата, использовавшего громкоговоритель
[12:36]В Сургуте депутат указал в декларации 26 квартир, 10 самолетов и 3 автостоянки
[11:45]На выборах в Беларуси досрочно проголосовали уже 32% избирателей
[11:00]Дегтярев утверждает, что не давал добро на использование бизнес-класса чиновниками
[10:00]29 день протестов в Хабаровске и велопробег в Минске. Новости к утру 8 августа

07 августа, пятница

[19:06]С 2021 года опекунам инвалидов I группы предлагают выплачивать 10 тысяч в месяц
[18:11]В ФАС просят не включать лекарство от СМА в список жизненно важных из-за дороговизны
[17:11]"Открытые медиа" нашли место прописки предполагаемой дочери Путина в Одинцово

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Триллер эскапад разума и души

Культура и ТВ
10:26, 10 августа 2020

Триллер эскапад разума и души

Известный в Азербайджане сценарист и режиссер Ильгар Сафат приходит в Россию с... книгой. «Моя необработанная форма» — это многогранная история, в которой сводятся воедино непобедимый чемпион мира по боксу, мстящий за свое тяжелое детство; обожаемый писатель, у которого с каждым бестселлером углубляется помутнение рассудка и который попал под влияние психиатра, ставящего на нем эксперименты; серийный убийца, крошащий налево и направо проституток и умудряющийся избегать наказания; «слетевший с катушек» представитель офисного планктона, расстрелявший весь свой офис…

Тот из читателей, кто пробьется сквозь запутанное и, возможно, не совсем понятное начало, и кого не смутит лихо скачущая от главы к главе стилистика, тот разберет, какие причудливые эскапады способен выдавать разум и как может воспринимать происходящее в нашей повседневной жизни отлетевшая от тела человеческая душа — очевидно, это и есть те самые, «необработанные формы»…

Рубрика: Культура и ТВ

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