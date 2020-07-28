ХТБ-party в М`АРС

Центр современного искусства М`АРС и арт-группа Synticate.team представляют ХТБ-party – футуристическую вечеринку с диджейской музыкой. Актуальное событие для поклонников цифрового искусства состоится 28 июля в 20.00 по адресу: ЦСИ М`АРС, Пушкарёв пер., д. 5. В рамках вечеринки пройдёт награждение победителей общероссийского творческого конкурса #ХочуТакоеБудущее, а также откроется второй модуль выставки «Hi, Human!», основанный на лучших футуристических концепциях авторов в переосмысленном клиповом формате.

Главный месседж выставки – человечество должно как можно скорее перейти на путь экологического футуризма, где технологии гармонично сосуществуют с природой, и человек не наносит вред окружающей среде.

«Идею подсказала сама жизнь, – рассказывает Владислав Ткачук, один из авторов проекта. – Мы ежедневно общаемся с компьютером и гаджетами, сканируем, изучаем информацию с экранов. Но ведь и эти устройства смотрят на людей! Они также внимают нам, отвечают на запросы, участвуют в наших переписках. Проект HI, Human – исследование взгляда на индивида и человечество со стороны машины, которая потенциально может существовать автономно тысячи лет».