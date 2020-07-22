Третьяковская художественная галерея продолжает звездные онлайн-экскурсии по своим экспозициям

Вечером 24 июля у пользователей сервиса Okko появится возможность посетить онлайн-экскурсию экспозиции работ авангардистов в Третьяковской галерее. В качестве музейных экскурсоводов предстанут актер Константин Хабенский и гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Бесплатный доступ к видеозаписи экскурсии будет доступен в течение 48 часов. Хабенский и Трегулова расскажут о произведениях Марка Шагала, Казимира Малевича, Александра Родченко, Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина и других видных представителей отечественного авангарда первой половины ХХ века.

В том числе экскурсоводы расскажут о знаменитом полотне Водкина «Купание красного коня».

Генпродюсер кинокомпании «Team Films» Теймур Джафаров отметил, что это уже второй подобный эксперимент, который они создают в сотрудничестве с галереей. Первым была «Третьяковка со Шнуром», где принял участие лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Перед нашей командой стояла непростая задача – создать новый фильм, не повторяясь и найти новые художественные приемы. Можно читать сколько угодно книг, слушать лекции и смотреть на картины, но безрезультатно, — говорит Джафаров. — У каждого великого мастера есть своя система знаков, без постижения которых нет понимания искусства. Мы попытались рассказать историю мировых шедевров, это и манифесты 9 великих художников, и тайные смыслы работ гениев, после которых искусство XX века разделилось на “до” и “после”».

Продюсер уверен, что проект окажется интересным и для тех, кто не особо искушен в вопросах искусства.