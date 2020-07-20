Русская невеста Джонни Деппа похвасталась идеальной фигурой в купальнике – фото

Пока 57-летний актер смешит весь мир, выворачивая наизнанку свои пикантные отношения с последней женой Эмбер Херд, в которых было все – водка, поножовщина и измены, – его русская подруга отдыхает на Бали.

25-летняя танцовщица Полина Глен попала под прицел фотокамер два года назад, когда заговорили об ее отношениях с Джонни Деппом. Он называл ее «русской милашкой», она старалась не давать комментариев вообще.

Полина – популярный блогер и тренер по танцам гоу-гоу из Петербурга. Поговаривали, что девушка встречалась со звездой, и у них «все было серьезно», однако повышенное внимание к Деппу со стороны СМИ и скандал с его разводом, который до сих пор не закончился, заставили Глен на время оставить возлюбленного. Друзья говорили, что она была напугана слухами об избиениях, которые ходили о Деппе, и переехала на Бали.

Там Полина живет уже более четырех месяцев и ежедневно выкладывает в свой Instagram откровенные снимки в бикини.

Поклонники не перестают комментировать ее соблазнительный внешний вид: «Вы просто огонь!», «Само совершенство!»

Но есть и те, кто требуют от нее оставить в покое Джонни, ведь он уже и так настрадался от коварных красоток, которым нужны только деньги.

Ну а Джонни в это время из последних сил пытается обелить свое имя, доказывая всему миру, что он не садист и не психопат. Хотя подробности его ссор и драк с Эмбер Херд скорее говорят об обратном.