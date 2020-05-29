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29 мая, пятница

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28 мая, четверг

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Планы на онлайн-выходные: концерт Дэвида Гетты и кинофестиваль на YouTube

Культура и ТВ
15:16, 29 мая 2020

Планы на онлайн-выходные: концерт Дэвида Гетты и кинофестиваль на YouTube
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru собрал все самое интересное, проходящее онлайн в последние выходные весны.

Фестивали

31 мая пройдет книжный музыкальный фестиваль «Редкие виды» в поддержку независимых книжных магазинов России. Все вырученные средства пойдут на поддержку частных книжных и их восстановление после тяжёлых последствий пандемии.

В программе фестиваля выступление Бориса Гребенщикова, Найка Борзова, Ренаты Литвиновой, Веры Ползковой и многих других. Ведущими мероприятия станут музыкальные журналисты и литературные критики, среди которых и Галина Юзефович.

В этом году Международный фестиваль мобильного кино Mobile Filmmaker’s International Fest 2020 проходит онлайн. На сайте Москино вы можете посмотреть представленную программу – от ромкома «Лунатики» до абсурдистских хорроров (американский Dark Passage, южнокорейский Hi How Are You?) и сатирических комедий (российские «Когда пустота наступает» и «В сети»).

C 29 мая по 7 июня состоится онлайн-кинофестиваль We Are One: A Global Film Festival, объединяющий более 20 главных кинофестивалей мира. В течение 10 дней покажут новинки кинематографа, большая часть из которых – короткометражные работы (более 70 фильмов). Кроме того, в программе мероприятия архивные интервью и мастер-классы с известными актерами и режиссерами, среди которых Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Содерберг, Гильермо дель Торо.

Концерты

Известный французский диджей Дэвид Гетта в последний день весны устроит зажигательную вечеринку в Нью-Йорке. Собранные на шоу «United at Home» средства пойдут на поддержку тех, кто находится в изоляции и борется с вирусом. Вечеринка начнется в лучшее тусовочное время – 2 часа ночи по Москве, так что будьте готовы!

Tele2 приглашает на «Домашний концерт» российской эстрадной певицы Ёлки. Фанатам обещают популярные хиты, а также исполнение новой композиции «Мне легко» прямо с балкона звезды. Кроме того, в перерывах между песнями девушка пообщается со зрителями и расскажет, как она проводит свой карантин.

Флешмобы

Для тех, кому виртуальные туры по музеям уже надоели, Московский музей современно искусства предлагает интерактивный подход к знакомству и изучению искусства.

Предмет, который вам необходим, – это диван, ставший на время самоизоляции лучшим другом. Организаторы предлагают его превратить в арт-пространство – найти любопытные предметы, картины и сделать их фотографию на диване. Не забудьте ее дополнить хэштегами #диваннаявыставка и #вокругдивана.

Рубрика: Культура и ТВ

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