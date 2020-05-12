Умер мультипликатор, работавший над персонажами "Волшебника Изумрудного города"

Стало известно о смерти мультипликатора-кукольника Бориса Савина, оживившего большинство персонажей ТО «Экран».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова, мультипликатор скончался 9 мая.

Савин известен по персонажам из мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «КОАПП», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Чертенок №13», «Как старик корову продавал», «Мальчик шел, сова летела», «Кто ж такие птички», «Падал прошлогодний снег» и многих других. Он сотрудничал с такими режиссерами, как Юрий Норштейн, Владимир Дегтярев и Владимир Качанов.

Уточняется, что Борис Савин страдал от тяжелейшего заболевания.