Крупным театрам и музеям могут восполнить ущерб от карантинных мер до конца июля

Минкульт обещает в ближайшие три месяца оказать финансовую помощь федеральным учреждениям, закрытым из-за COVID-19.

О соответствующих мерах, которые разработало ведомство, рассказала министр культуры Ольга Любимова, передает «Интерфакс».

«Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов. И, конечно, нам в первую очередь важно, чтоб дефицит этих средств был восполнен на ближайшие три месяца», – подчеркнула Любимова. Она отметила, что меры поддержки разрабатываются по каждому направлению культуры.