"Такие действия недопустимы": Михаил Делягин о задержании русских учёных в Ливии

Михаил Делягин, российский экономист, политик и публицист, ведущий на радио «Комсомольская правда» и «Столица FM», поделился своим мнением насчёт ситуации, происходящей в фильме и реальной жизни.

Кинолента «Шугалей» рассказывает об одном страшном эпизоде из жизни российского учёного Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Во время проведения социологических исследований в Ливии они узнают некую ценную информацию, и за что их похищают и отправляют в тюрьму. Там главных героев жестоко пытают, но как они выживут в данных обстоятельствах и что с ними будет дальше, можно будет скоро увидеть — фильм выходит в апреле.

Однако картинка по ту сторону экрана — это настоящая действительность, от чего становится страшно. Почти год Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в ливийской тюрьме «Митига». Хоть они и приехали по приглашению, но это не помешало правительству их задержать и по сей день удерживать в чужой стране без предъявления официальных заявлений. «Считаю, что такие действия недопустимы. Мы должны приложить все усилия и вызволить наших сограждан. Режиссер Денис Нейманд снимает фильм, а мы можем распространять этот трейлер, чтобы как можно больше людей узнало о происходящем», – отреагировал на ситуацию Делягин на своём портале.

За всё время заточения россиянам была разрешена лишь одна встреча с адвокатом и она проводилась под строгим контролем конвоя, а дипломатические переговоры об освобождении учёных зашли в тупик. Что сейчас происходит с Шугалеем и Суэйфаном неизвестно. Есть данные, что нескольким заключенным удалось сбежать из «Митиги», в том числе и Максиму, но достоверной информации о его дальнейшей судьбе пока не поступало.