Театр на Малой Бронной проведет лекции с ведущими искусствоведами в прямом эфире

Театр на Малой Бронной и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса запускают online-проект БрON Air.

Зрителей ждут лекции ведущих театроведов и историков театра, а также беседы и online-встречи на актуальные темы современного искусства. Лекции будут проводиться в прямом эфире на социальных платформах театра, а также будут доступны в записи на нашем Youtube-канале. Начало в 20.00.

Расписание эфиров с 23 по 29 марта:

24.03 – лекции профессора РГГУ, историка и искусствоведа Вадима Гаевского «Кто поставил "Короля Лира"?» и «Дом режиссера Эфроса».

25.03 – Разговор в прямом эфире с художественным руководителем Театра на Бронной Константином Богомоловым.

26.03. – прямой эфир! Лекция театрального критика, доцента Школы-студии МХАТ, кандидата искусствоведения Павла Руднева «Театр как сновидение: Флоренский, Волошин, Арто, психоанализ, сюрреализм и современная режиссура».

27.03 – прямой эфир! Лекция профессора РАТИ-ГИТИС, доктора искусствоведения Алексея Бартошевича «Питер Брук. Его жизнь в искусстве».

28.03 – лекция театрального критика Ольги Федяниной «Актер в театре ХХI века: новая старая профессия».

29.03 – прямой эфир! Лекция театрального критика, главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой «Три важнейшие революции, случившиеся в современном театре».