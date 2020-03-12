Планы на выходные: ретроспективы, посещение Красного Октября и выставка кошек

Sobesednik.ru — о том, как увлекательно провести выходные, несмотря на указ о временном ограничении массовых мероприятий.

Кинособытия

С 10 по 15 марта в Москве проходит эхо Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», в рамках которого в кинотеатрах «Салют» и «Юность» состоится ретроспектива бразильского режиссера Ивана Кордоса «Ужасы пересмешника». 12 марта зрители познакомятся с короткометражной работой 2020 года «Глазные капли Кормана свели меня с ума», о котором сам «король фильмов класса "Б"» отозвался положительно: «Ты прекрасно смешал хоррор, секс и юмор». 13 марта гостей приглашают на просмотр «ЭО», «Секрета мумии» и «Вселенной Жозе Можики Маринша».

14 и 15 марта пройдет ретроспектива режиссерского дуэта Антониу Рейша и Маргариды Кордейру. В программу включены три полнометражные картины: «Траз-уж-Монтиш» (1976), «Ана» (1985) и «Песчаная роза» (1989), которые обращаются к фактуре и людям вне цивилизационных кодов своего времени и запечатлевают самобытные регионы Португалии.

Экскурсии

14 марта легендарная кондитерская фабрика «Красный Октябрь» приглашает всех желающих посетить старинный шоколадный цех, а в завершение прогулки подняться на крышу, откуда открывается панорама вечерней столицы. Сбор участников в 16:00 по адресу: Берсеневский переулок, дом 8, строение 1.

Выставки

14-15 марта в дисконт-центре «Орджоникидзе 11» пройдет выставка породистых кошек «Кубок Москвы. Московская весна». В программе мероприятия монопородные шоу сибирских кошек, тайцев, мейн-кунов и британцев; фан-шоу сибирских кошек; ринг молодых; ринг взрослых; шоу домашних кошек; шоу «Редкие породы»; конкурс среди чемпионов мира всех пород; конкурсы питомников.

Тем временем в дизайн-кластере «Флакон» в эти дни развернется масштабный «Арт-квартал». Лекции и мастер-классы проведут известные художники–блогеры, которые поделяться секретом о том, как можно зарабатывать творчеством. В качестве приятного бонуса у гостей есть возможность получить подарочные сертификаты в магазины «Арт-квартала».