"Дикие" на 13-ом Ирландском кинофестивале в Москве

В рамках 13-ого Ирландского кинофестиваля картину «Дикие» представит звезда «Богемской рапсодии» Дермот Мёрфи.

Картина станет украшением фестиваля, ведь она стала сенсацией на родине. Критики авторитетных изданий TIMES и GUARDIAN хвалят фильм за раскрепощенность, честность, независимость и смелый взгляд на мир женщин.



Ирландский кинофестиваль пройдет в России уже в 13-й раз в рамках традиционной IRISH WEEK 2020, и охватит такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Киноцентр «Октябрь» соберет всех любителей ирландского кино в Москве с 11 по 22 марта — там в рамках проекта КАРО.Арт будут показаны лучшие художественные фильмы, а также эксклюзивные программы короткого метра.