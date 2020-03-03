Игорь Саруханов в подарок на 8 марта

8 марта 19.00 на сцене Театра Золотое кольца Игорь Саруханов выступит с программой «Для родных и любимых». Заслуженный артист России, поэт, певец, музыкант, представит публике самые известные хиты, написанные за весь период творчества.

Кроме уже «золотых» хитов «Позади крутой поворот», «Желаю тебе», «Маскарад», «Лодочка плыви», «Скрипка – лиса», «Дорогие мои старики», «Зеленые глаза», «Бухта Радости», «Я хочу побыть один» и другие будут исполнены и практически новые песни, с учетом абсолютно новых подходов и свежих аранжировок, написанных автором специально к своему очередному масштабному гастрольному туру.

Напомним, что карьера Игоря Саруханова стартовала в 1979-ом, когда он познакомился со Стасом Наминым и становилась вместе с концертными маршрутами «Синей птицы», а также группы «Круг» и «Цветов». До 1985-го года в этих командах он набирался сил и творческого запала, после чего окончательно занялся сольной карьерой. Сегодня на счету Игоря Саруханова три винила, 15 CDишек и общий багаж из более чем трехсот песен. Возможно со временем, все они, так или иначе, будут подвергнуты «Реанимации»...