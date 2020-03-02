В марте в России в 13 раз пройдет Ирландский кинофестиваль

С 11 по 22 марта в четырех городах России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск пройдет 13 Ирландский Кинофестиваль.

Фестиваль откроет комедийный хоррор со стопроцентным рейтингом на Rotten Tomatoes — «Пара нормальных» Майка Ахерна и Энды Ломан.

Также в программе:

- Комедия о двух подругах Софи Хайд «Дикие», участвовавшая на «Сандэнсе»;

- Сильная и полная безумия драма Тома Салливана «Остров безумия», берущая в фокус времена Великого Голода;

- Черная комедия Иэна ФитцГиббона о разборках одного семейства в маленьком городке «В тихом омуте»;

- Фильм ужасов Ли Кронина «Другой» о женщине с сыном, столкнувшимися со странными событиями на новом месте жительства;

- Комедийная научная фантастика с отголосками хоррора «Грэбберсы», рассказывающая о нашествии инопланетных осьминогов;

- Комедийная драма Ифа Крихана «Родственник поневоле»;

- Вестерн Айвана Кавана «Вечно молодой» в главных ролях с Джоном Кьюсаком и Эмилем Хиршем

В программу также войдут сборники короткометражек: анимация «Фантазии из Ирландии», мистика и триллер «Ирландское темное» и комедии «Чисто ирландский юмор».

Фильмы будут показаны в сети кинотеатров «Каро» на английском языке с русскими субтитрами или на ирландском языке с субтитрами на английском и русском языках.