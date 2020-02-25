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Денис Мажуков будет играть рок-н-ролл в "Академ Джаз Клубе"

Культура и ТВ
11:02, 25 февраля 2020

5 марта виртуозный музыкант Денис Мажуков выступит со своей зажигательной программой в «Академ Джаз Клубе» на Арбате. 

Российский пианист, певец и композитор, который выступает в жанрах рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз, снова покорит души московской публики. Мажуков известен тем, что был клавишником в группе «Браво», участвовал в записи альбома «Московский бит», а после этого, в рамках сольной карьеры, добился мирового успеха.

Трудно представить, что писать песни и сочинять музыку Денис начал с 6 лет. В восемь он услышал, что такое рок-н-ролл, а в 14 уже выпустил свой первый мини альбом на студии звукозаписи «Мелодия». Можно подумать, что судьба не могла сложиться иначе, когда ты сын легендарного композитора Алексея Мажукова. Но в начале творческого пути отец предупреждал Дениса, что тот выбирает сложный путь, в котором порой так сложно добиться успеха. Несмотря на предостережения отца, молодой рок-н-рольщик всё же начинает реализовываться именно в этом жанре. 

Сегодня он стал одним из немногих отечественных музыкантов, которого радушно принимают на крупных фестивалях в США и Европе. Ему удалось разделить сцену с Чаком Берри и Джерри Ли Льюсом. Последний, кстати, отозвался об игре Дениса следующим образом: «Ты играешь так же, как и я в молодости».

В «Академ Джаз Клубе» Денис не только сыграет свои песни на клавишах, но и представит вокальную программу. Вы сможете услышать уже знакомые хиты, пробуждающие приятные воспоминания, и последние новинки с сольных альбомов артиста.

Погрузиться в атмосферу настоящего рок-н-ролла и буги-вуги можно будет в «Академ Джаз Клубе» на Арбате 5 марта под романтический ужин и пару бокальчиков игристого. Вечер обещает быть шумным и запоминающимся!

Рубрика: Культура и ТВ

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