Екатерина Волкова просит о помощи: На мне наживаются мошенники!

Актриса Екатерина Волкова стала жертвой мошенников. Совершенно посторонние люди стали управлять ее аккаунтом в Instagram и обманом зарабатывать на имени знаменитости большие деньги. Волковой который месяц не удается доказать, что она... настоящая.

О своих страданиях и борьбе за честное и, главное, свое имя актриса откровенно рассказала в интервью Sobesednik.ru.

– Я сейчас в растерянности. Аферист обманул более 300 моих подписчиков, которые перевели ему свои деньги. Ущерб составляет более 500 тысяч рублей! – возмущается в разговоре с Sobesednik.ru Екатерина Волкова. – И я не могу прекратить это!

– Катя, расскажи, с чего же все началось?

– Понимаю, я сама виновата. 20 ноября прошлого года мне на телефон пришло сообщение с просьбой пройти идентификацию в Instagram, где у меня тысячи подписчиков. Подумала, что это нужно, чтобы поставили значок – публичный человек. Знаешь, такое там бывает. Я выслала по указанному номеру какие-то свои коды. И вот в течение трех минут мои пароли там поменяли. А затем стали просить у моих подписчиков деньги.

Например, мошенники разместили фальшивое объявление (украли на каком-то сайте) о сборе средств на лечение одной девочки, поменяли банковские реквизиты на свои и повесили на моей страничке. Когда узнала об этом, попросила помощи у друзей. Они сделали мне новый аккаунт. Я же написала обращение к руководству Instagram с просьбой заблокировать прежнюю страницу. Высылала им и фотографию моего паспорта, и все подтверждения. Но они к этому отнеслись прохладно. Мало того, все мои новые аккаунты те аферисты блокировали, потому что они якобы «настоящая Екатерина Волкова», а я, получается, самозванка!

В первый раз они сами вышли на меня и написали, что, «если хочешь вернуть свой аккаунт, перечисли 10 тысяч рублей на такую-то карту Сбербанка». Я сразу в полицию обратилась и написала заявление. Но они не предприняли ничего. И тогда я перечислила эти деньги. Мне показалось, что это проще, чем достучаться до кого-то. Тем более прошел месяц – и ничего не изменилось. И тут мошенники снова попросили 10 тысяч рублей! Тогда уже я пошла на Петровку, 38 и написала жалобу на бездействие полиции. Там мне посоветовали обратиться в Следственный комитет. Написала туда, и тогда меня уже вызвали в прокуратуру, а затем к начальнику полиции Тверского района. Три оперативника меня выслушали. Завели уголовное дело. Ведется следствие.

– Ты подозреваешь, кто бы это мог сделать? Может, за что-то мстят?

– Думаю, это просто группа людей, которые специализируются на такого рода обмане. Он же мне написал: «Моя работа – наживаться на других». Мало того, он и сейчас мне пишет. Недавно поставил новое условие: «Вернем аккаунт, но то, что ты получаешь от рекламы, будем делить пополам».

– Подожди, а как он (они) с тобой общаются?

– Через WhatsApp. Причем номер какой-то подставной, в любом случае я все данные предоставила полиции. Я не могу Instagram доказать, что я – это я. Бред! В общем, если уж полиция ничего не может что-то с этим сделать, то что я могу?!

– А деньги, которые ты перечисляла на какой-то счет… Нельзя его проверить, вычислить владельца?

– Там еще давали номер Яндекс-кошелька… Думаю, обезопасили они себя. Пусть этим занимается полиция. Я-то как вычислю?! Все-таки надеюсь, что я предупредила своих подписчиков, и они больше деньги не переводят.