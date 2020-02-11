Почему "книгу десятилетия" в России выбирали в Нью-Йорке

Эксперты признали лучшей книгой последнего десятилетия пророческую «Метель» Владимира Сорокина.

Выбирали из книг, получивших премию «НОС» (Новая словесность). Соответственно, «Метель» теперь — роман Супер-НОС.

Книжка вышла в 2010-м и рассказывает о докторе Гарине, который отправился спасать жителей русской деревни: они заражены вирусом «чернуха», который превращает людей в зомби.

Доктор попадает в метель. Книжка населена великанами и «маленькими» людьми, странными лошадьми, китайцами, и вообще там творятся странные вещи. При этом «Метель» стилизована под классическую русскую прозу XIX века и читается как Пушкин или Толстой. Метель — это и застывшее русское время, и пространство, и стихия, и отсутствие какого-то пути.

Книга действительно лучшая, Сорокин — бесспорный классик, которого запоем читает весь мир. Но дебаты и присуждение премии проходили в Нью-Йорке, в Барнард-колледже. Да и сама премия НОС существует на деньги Михаила Прохорова. И эксперты, решавшие, какую книгу признать лучшей, работают в американских университетах — Принстонском, Колумбийском, Нью-Йоркском. И члены жюри — некоторые — живут в Америке.

Очевидно, что такие значительные для России литературные события интересны университетам США и проходят при их поддержке. Но почему не МГУ или ВШЭ?

Хотя это, видимо, напрасный вопрос — наши университеты (передовой, так сказать, интеллектуальный класс) больше пекутся насчет ограничения свободы слова, и вручать Сорокину премии за его провидческие книги им не с руки.