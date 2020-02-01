Спектакль "Туда и обратно" – дебют Дмитрия Бикбаева в "Геликон-опере"

«Прокрутить судьбу задом наперед» решил режиссер-постановщик Дмитрий Бикбаев. Речь идет о необычной опере Пауля Хиндемита — «Туда и обратно», которая выбрана для постановки уникального спектакля. Для премьеры подошла символичная зеркальная дата — 02.02.2020. Именно в этот день Московский музыкальный театр «Геликон-опера» распахнет двери Белоколонного зала княгини Шаховской, где зрители совершат путешествие во времени.

Совместный проект «Геликон-оперы» и московского независимого Театра-студии «15» будет реализован в юбилейный год: 30 лет «Геликон-опера» восхищает зрителя театральными шедеврами.

Жанр спектакля-экспертимента был назван самим режиссером: «оперный киноколлаж в стиле буффа-нуар». Режиссер обещает наполнить постановку контрастами, креативными художественными решениями, нагнетающей атмосферой и сложным, запутанным сюжетом. При этом спектакль не лишен юмористической составляющей. Внутри действа будет вестись съемка, трансляция которой расположится на потолке и боковых экранах, что станет иллюстрацией съемочного процесса внутри сюжета, ведь спектакль раскрывает фантазийную историю, в которой Чарли Чаплин и Малыш «обманывают» судьбу и время и «переснимают» трагические финалы известнейших опер.

Главную роль сыграет Сергей Майоров — известный тележурналист, актер и лауреат премии «ТЭФИ».

Дирижер-постановщик — Филипп Селиванов, обладатель премии девятого Международного фестиваля-конкурса «Кубок Санкт-Петербурга».

Арсений Черниченко — руководитель музыкального сопровождения.

Художник — Ростислав Протасов, специалист по цифровым декорациям — Михаил Ершов. Постановщик хореографии — Кирилл Ермоленко — заслуженный артист РФ.

Автор либретто — поэт, либреттист и драматург Антон Аносов.